Steen: Oslo treng fleire vaksinar

innenriks

– Eg forventar at det ved utgangen av denne veka står att å vaksinere rundt 100.000 Oslo-innbyggjarar over 45 år. Vi kunne dekt opp alle desse vaksinasjonane dersom ein hadde sette opp éi veke av vaksineleveransane til Noreg til Oslo.

Det sa helsebyråd Robert Steen på pressekonferansen på tysdag.

– Den einaste vegen ut av pandemien er vaksine. Oslo treng fleire. Inntil vi får det, må vi halde fram med å følgje smittevernreglane. Dei blir litt mindre inngripande enn det dei har vore det siste halvåret. Det er vi veldig glade for. Det har Oslos innbyggjarar gjort seg fortent til.

– Det går framover, men det går framleis sakte. Snart har ein av fire innbyggjarar i Oslo fått den første vaksinen sin, sa han.

Han sa i tillegg at rundt 20.000 Oslo-borgarar får den første vaksinedosen sin denne veka. Neste veke får Oslo 26.000 dosar. Over halvparten av desse dosane går til å fullvaksinere innbyggjarar med dose to. Då vil rundt 10.000 innbyggjarar få den første dosen sin.

(©NPK)