innenriks

Årsaka er at smittetala svingar for mykje til at det blir sett på som trygt å opne meir opp, skriv Randaberg24

– Situasjonen er framleis ustabil og regionen er samla sett på nivå tre, noko som betyr at ein må vente litt med å lette på tiltaka, seier Randaberg-ordførar Jarle Bø (Sp).

Tiltaka som vart innførte 16. april, inneber mellom anna arrangementsforbod, påbod om heimekontor, skjenkestopp og avgrensingar for treningssenter, og dessutan at både kinoar og konsertstader blir stengde.

(©NPK)