Slik skal Oslo gjenopnast

Byrådet set i verk trinn 1 av planen allereie tysdag. Ei vurdering av trinn 2 vil bli gjort allereie neste veke.

Innhaldet i trinna, og tidspunktet for når dei kan setjast i verk, vil bli vurdert vidare kontinuerleg ut frå smittesituasjonen.

– Oslo fortener ei trygg og varig gjenopning, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

– Viss smitteutviklinga held fram med å vere positiv, viss vi alle held fram med å følgje dei reglane som gjeld, då kan vi sjå fram mot ein gradvis overgang til ein by og eit liv slik vi hugsar det, som vi har lengta etter i lang tid.

Slik er gjenopningsplanen:

Trinn 1

* Forbod mot meir enn to besøkjande i private heim blir endra til forbod mot fleire enn ti personar til stades.

* Det blir opna for utandørs arrangement for inntil ti personar.

* Det blir opna for 20 deltakarar på organiserte idretts- og fritidsaktivitetar utandørs for barn og unge under 20 år.

Trinn 2

* Opne butikkar, kjøpesenter, varehus og liknande

* Opne kafear og restaurantar

* Skjenking til kl. 22.00

* Opne treningssenter og liknande

* Vurdere breiddeidrett for vaksne (samanheng med treningssenter og nasjonal gjenopning)

* Opne idrettshallar og andre innandørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personar på innandørs trening og fritidsaktivitetar for barn og unge til og med VGS-alder

* Opne kulturstader som ikkje har arrangement: museum, galleri o.l.

* Tillate framsyningar og liknande i skuletida for barn og unge på kulturinstitusjonar

* Opne fritidsklubbar for inntil 20 personar om gongen

* Opne for gudstenester, bønnesamlingar, vigslar, dåp og liknande ritual med inntil 20 personar samla når det er faste, tilviste plassar

Trinn 3

* Opne offentlege stader og verksemder der det går føre seg kultur-, underhaldnings- eller fritidsaktivitetar innandørs. Dette medfører opning av mellom anna kino, teater, konsertstader, bingohallar, bowlinghallar, spelehallar, leikeland m.m.

* Opne for arrangement innandørs. Dette gjeld ikkje private samankomstar på offentleg stad innandørs, det blir opna i trinn 4

* Auke talet for arrangement utandørs

* Forsiktig opning for litt meir fysisk nærvær på jobb

* Ytterlegare auke talet på idretts- og fritidsaktivitetar utandørs

* Tilbake til ein meters avstand viss det òg er den nasjonale tilrådinga

* Vurdere å fjerne matserveringskravet for skjenking

Trinn 4

* Lempe på smittevernavgrensingane i dei ulike tiltaka

* Lempe på talet på avgrensing for arrangement innandørs og utandørs

* Justere regelen om private samankomstar i heimen, slik at fleire enn ti kan samlast

* Skjenking til kl. 24.00

* Opne opp for litt meir fysisk nærvær på jobb

* Private samankomstar på offentleg stad (bryllaupsfestar, dåpsfestar o.l.) – opne med makstal i tråd med Kommunelegehandboka:

– Risikonivå 4: Innandørs: Inntil ti personar/utandørs: Inntil 20 personar

– Risikonivå 3: inntil 20 personar

– Risikonivå 2: inntil 50 personar

Trinn 5

* Oppheva lokale reglar

* Nasjonale reglar set avgrensingar på arrangement osb.

* Halde oppe eigne lokale tilrådingar viss behov

