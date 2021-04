Regjeringa gjer endringar for Utlendingsnemnda (UNE)

innenriks

– Dette vil styrkje rettstryggleiken for dei som klagar på vedtak, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Regjeringspartia vart allereie på Granavolden i januar 2018 samde om at noko burde gjerast med klageordninga for utlendingssaker, som ligg hos Utlendingsnemnda.

No er endringane klare og blir tysdag sende ut på høyring.

Kort summert opp blir det opna for meir innsyn i saksbehandlinga, fleire rettar for mindreårige og at fleire saker blir behandla ved at klagaren får møte opp personleg.

Melby og Ropstad: – Viktig

Spesielt KrF og Venstre har kjempa for dette, og no er partileiarane fornøgde.

– Dette betyr mellom anna at den som klagar i ei sak, får betre føresetnader til å førebu seg på kva saka handlar om og imøtegå dei argumenta som kjem opp. Det er viktig for rettstryggleiken, seier Venstre-leiar Guri Melby til NTB.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad meiner endringane som blir foreslåtte, er viktige for ei god behandling av saker som handlar om barn.

– Talet på timar med fritt rettsråd aukar i saker der det er brotet til foreldra på utlendingslova som er grunnlag for utvising. Og det blir gitt rett til personleg frammøte i saker der det er vesentlege interessemotsetningar mellom barn og foreldre, forklarer han.

Fleire endringar

Det blir òg foreslått at klagar får møte opp personleg i nemnda ved ny behandling av saker der vedtaket har vorte kritisert av Sivilombodsmannen eller kjent ugyldig i ein domstol.

I tillegg skal saker om utvising som hovudregel bli behandla med personleg frammøte viss utlendingen tidlegare har hatt norsk statsborgarskap som er tilbakekalla, og vedkommande har barn som bur i Noreg.

Klagaren vil òg få rett til innsyn i delar av vurderingane og førebuingane nemnda gjer i saka.

Elles vil mindreårige som får tilbod om saksførebuande samtale i ei sak som blir behandla av Utlendingsnemnda, få tilbod om advokat i samband med samtalen.

Nei til særdomstol

Det blir ikkje opna for at alle som vil skal få moglegheita til å møte personleg i nemnda.

– Nokre gonger er faktum i saka veldig godt opplyst og konklusjonen innlysande. Då er det unødvendig med personleg frammøte, seier justisministeren, som påpeikar at alle har moglegheit til å føre saka inn for ein domstol og få moglegheit til å leggje fram si side av saka der.

Fleire har òg teke til orde for å innføre ein såkalla topartsprosess for saksbehandlinga, til dømes ved at både dei som klager og UDI, som har behandla saka, møter opp for å argumentere for si sak.

Dette seier regjeringa nei til.

– UNE skal framleis vere eit nøytralt forvaltningsorgan og ikkje ein særdomstol. Vi har domstolar som behandlar utlendingssaker, og som gjer det på ein trygg og god måte, seier Mæland.

Ho påpeikar òg at det ikkje er nokon balanse i forholdet mellom ein klager og UDI, som har eit stort apparat.

– Spørsmålet krev eventuelt ei grundigare vurdering, og regjeringa vil komme tilbake til dette i ein seinare prosess, seier Mæland.

Forslaga blir no sende på høyring fram til 15. august.

