Nkom oppdaga ulovleg GPS-jammer i bil i Trondheim

Saka vart straffeforfølgd av politiet, og føraren fekk ei bot på 6.000 kroner, opplyser Nkom i ei pressemelding.

Avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom minner om at bruk og omsetning av jammerar er ulovleg i Noreg. Jamming forstyrrar frekvensar og kan ramme til dømes GPS, Galileo og mobiltelefoni.

Bruken av jammeren i Trondheim vart oppdaga av eitt av Nkoms automatiske tilsyn med frekvensar til navigasjonssystem via fjernstyrte målestasjonar. Den vart òg oppdaga på eit system drifta av Sintef, før ein av Nkoms målebilar fann bilen og kontakta politiet.

– GPS-jammeren som vart oppdaga i Trondheim, var plugga inn i 12V-uttaket i ein bil. Då bilen med den ulovlege jammeren vart funnen av Nkom, var den plassert om lag 650 meter unna ein base for luftambulansen, fortel Heimdal, som meiner at jammeren kunne skapt større problem for GPS-utstyret om bord i eitt av ambulansehelikoptera til basen.

