Nedgang i liggjetid på barsel i fjor

Det er ein nedgang frå 2019. Då var liggjetida i gjennomsnitt 2,8 døgn etter ein fødsel, viser tal frå Medisinsk fødselsregister.

– Vi veit at kvinnene ikkje har fått ha med seg partnaren sin anna enn under sjølve fødselen i delar av pandemiperioden, og at det har vore restriksjonar rundt nærværet til partnar. Det er derfor grunn til å tru at kvinnene raskare ønskte utskriving fordi dei ville heim, kanskje òg på grunn av covid-19-situasjonen, seier overlege Ferenc Mascali ved Folkehelseinstituttet.

Ikkje nedgang i delen premature

Ferske tal frå registeret viser òg det var ein liten nedgang i talet på dødfødde, og ein liten auke i både planlagde og ikkje-planlagte fødslar heime. Fødslar i transport var på same nivå som året før.

27,1 prosent av alle fødslar i Noreg vart igangsette i fjor, ein auke frå året før. Medan den nasjonale førekomsten av keisarsnitt har ein svakt minkande tendens dei siste 10 åra.

Tala viser òg at det ikkje var endring i delen premature eller ekstremt premature fødde i fjor, heller ikkje i perioden med full nedstenging av samfunnet våren 2020.

Tidleg i koronapandemien kom det rapportar frå andre land om nedgang i førekomsten av for tidleg fødde blant mødrer som ikkje hadde covid-19.

Nedgang i fødslar

Talet på fødslar i Noreg har aldri vore lågare enn i fjor, og det vart fødd 42,8 barn per tusen kvinner. Fødselstalet fall med 2,9 prosent frå året før.

Nedgangen i fødselstalet i fjor var aller størst i Nord-Noreg. Der gjekk det ned med heile 4,9 prosent samanlikna med året før. Sandnessjøen har det aller største fallet på 14,1 prosent. Også i Bodø og Tromsø fall fødselstalet med høvesvis 8,6 prosent og 5 prosent i fjor.

– Vi veit ikkje den konkrete årsaka. Fruktbarheita har falle omtrent like mykje i alle dei nordiske landa, seier Mascali.

Folkehelseinstituttet understrekar at tala i Medisinsk fødselsregister stort sett er upåverka av covid-19. Sidan det først er i november og desember 2020 at kvinner som vart gravide i mars, byrjar å vere nær termin.

