KrF vil forby kjønnsskifte før fylte 18

Forslaget om å innføre ei 18-årsgrense for irreversible inngrep kjem før partiet skal ha landsmøtet sitt til helga, skriv avisa Dagen. Stortingsgruppa vil leggje fram eit forslag til ny kjønnspolitikk, vekk frå det dei kallar «ein radikal kjønnsideologi».

– Vi ønskjer å slå fast at vi byggjer politikken vår på den biologiske kjønnsforståinga, seier KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan til avisa.

Ifølgje Grøvan er det «sterke krefter» som ønskjer å endre synet på kjønn og seksualitet og at det går føre seg ein ideologisk kamp i skular og barnehagar.

Stortingsgruppa vil derfor styrkje kunnskapen til lærarane om kjønnsidentitet og seksuell orientering slik at skulen ikkje er avhengig av eksterne bidragsytarar eller interesseorganisasjonar.

I dag kan barn sjølv søkje om kjønnskorrigerande behandling frå dei er 16 år. Frå dei er seks år held det at ein av foreldra samtykkjer til behandlingar, dersom det blir vurdert som det beste for barnet, skriv Dagen.

Forslaget får motstand frå sexolog Esben Esther Pirelli Benestad som viser til sjølvmordsstatistikken for transpersonar og seier at svært få av dei dette gjeld byter oppfatning etter at dei er 13 år.

– Vi ser at puberteten er ei kraftig belastning for dei som ikkje føler seg som det kjønnet kroppen tilseier. Den smerta er så stor at det er ganske risikabelt å gå ut med ei slik aldersgrense, seier Benestad.

