Flest unge opplever sjikane på nett

innenriks

– Sjølv om talet er lågt, er hatefulle ytringar og annan sjikane alvorleg, både for dei som blir ramma og for demokratiet, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Den vanlegaste forma for nettsjikane er hatefulle ytringar. Ifølgje undersøkinga har 7 prosent opplevde dette, mot berre 2 prosent i 2019.

Delen som har vore utsette for minst éi form for nettsjikane, er òg høgast blant dei yngste. 20 prosent i alderen 16–24 år har vore utsette for minst éi form for sjikane. For aldersgruppa 60–79 år og dei over 80 er tala høvesvis 6 og 2 prosent.

Fire av ti som har vore utsette for nettsjikane svarer at dei har vorte meir forsiktige med å seie meininga si, medan to av ti har slutta heilt å delta i debatten.

– Når sjikane fører til at folk lèt vere å delta i det offentlege ordskiftet, er det ei demokratisk utfordring vi må ta på alvor. Vi treng ein brei debatt, der så mange stemmer som mogleg kjem til orde. Derfor er det viktig å jobbe både med kunnskap og haldningar, seier Velsand.

(©NPK)