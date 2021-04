Første gjenopningsplan lagt fram i Oslo: – Ein milepæl

innenriks

Etter seks veker med nedgang i smittetala kunne byrådsleiaren tysdag stolt kunngjere at tida snart er inne for ei gradvis gjenopning av hovudstaden.

Første steget på vegen er å opne for ti personar i private heimar og for like mange på utandørsarrangement, og dessutan inntil 20 deltakarar på organiserte idretts- og fritidsaktivitetar utandørs for personar under 20 år.

Men sjølv om det no blir opna for å samle ti personar i private heimar, tilrår byrådet folk sterkt om å følgje det nasjonale rådet om maksimalt fem gjester.

– No er det ikkje tida for å invitere til middagsselskap. Eg oppfattar at forståinga for dette er stor, seier Johansen.

– Betydeleg meir

Allereie neste veke skal byrådet vurdere om trinn to kan setjast i verk.

– I trinn to av gjenopningsplanen planlegg vi å opne betydeleg meir, seier Johansen.

Det inneber opning av mellom anna treningssenter, butikkar, kjøpesenter, idrettshallar, museum, restaurantar og kafear. Skjenking blir då tillate til klokka 22.

Men når dette faktisk vil skje, er førebels for tidleg å seie.

– Vi vil jo ikkje halde stengt lenger enn nødvendig. Men tenk om det kjem inn ein ny mutert virusvariant neste veke. Så eg vil vere veldig forsiktig med å vere skråsikker rundt dette, seier Johansen til NTB.

Kontrollerte former

– I trinn 2 er det òg mange ting som skal gjenopnast samtidig. Korleis vil de unngå eit rush til byen når serveringsstader og ølkraner blir igjen opna?

– Eg er sikker på at dette vil skje i veldig kontrollerte former, at restaurantbransjen sjølv er veldig interessert i å bidra til å unngå at utestadene blir ein arena for mykje ekstra smitte, seier byrådsleiaren.

Først i trinn tre blir det tillate med arrangement innandørs, og dessutan kinoar og konsertstader. Då blir det òg ei forsiktig opning for litt meir fysisk nærvær på jobb.

Desse faktorane avgjer

Johansen understrekar at gjenopninga skal vere basert på kunnskap. Talet på smitta, innlagde og vaksinerte vil dermed stå sentralt i vurderinga.

– Viss vi alle held fram med å vere flinke med å følgje dei råda og reglane som gjeld, er sjansen mykje større for at vi kan gå vidare i gjenopninga raskare, sa han på pressekonferansen.

– Men de, det er heilt avhengig av smittesituasjonen. Viss smitten aukar, talet på innleggingar aukar eller vaksinasjonen ikkje går i det tempoet det skal, ja, då må vi utsetje neste trinn, åtvara byrådsleiaren.

Situasjonen i nabokommunane vil òg spele inn før det blir opna ytterlegare.

– Det er eit mål å ha likast mogleg reglar for slikt som kjøpesenter og treningssenter på tvers av kommunegrensene i regionen vår, framheva Johansen.

– Ønskjer strenge tiltak

I februar uttalte Johansen at «Oslo er svært nær eit brestepunkt». På spørsmål frå NTB om korleis han trur befolkninga ville reagert på ein beskjed om framleis nedstenging, svarer han:

– Det er i alle fall hyggjeleg å kunne presentere ein gjenopningsplan. Men veldig mange er redde for at det skal opnast for raskt. Den tause majoriteten i Oslo ønskjer å ha så strenge tiltak som mogleg for å slå ned viruset ein gong for alle. Men det er ikkje enkelt, medgir han.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) peikar på at smittesituasjonen framleis er skjør.

– Tre gonger har Oslo måtta slå ned det høgaste smittetrykket i landet. Vi vil ikkje ha ei fjerde bølgje, som kan bli sterkare og meir omfattande enn dei tre første, uttalte Steen.

(©NPK)