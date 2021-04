Elleve nye registrerte smitta i Drammen

innenriks

Smittevegen er kjend for ni av dei, medan det førebels er ukjend smitteveg for dei siste to. Smittesporinga går framleis føre seg for begge dei to siste tilfella, opplyser Drammen kommune.

Drammen kommune er omfatta av alle dei regionale tiltaka som er regulerte i covid-19-forskrifta nivå 5B.

Formannskapet i kommunen skal tysdag møtast for å vurdere koronasituasjonen i kommunen.

Rådmannen har foreslått å vidareføre paragrafen i den lokale forskrifta om at det ikkje er tillate å arrangere eller delta i private samankomstar med fleire enn ti personar til stades samtidig.

(©NPK)