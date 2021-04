Digitale rettsmeklingar har fungert godt under pandemien

innenriks

– Erfaringa er at vi har like gode tal som før, seier lagdommar Gro Berge ved Gulating lagmannsrett til Rett24.

38 prosent av meklingane i Gulating var digitale i fjor. Der opplevde dei inga vesentleg endring verken i talet på mekla saker eller i forliksprosenten. Så langt i år har delen heildigitale meklingar auka til 67 prosent.

– Talmaterialet er førebels for avgrensa til å trekkje dei breie konklusjonane, men tala gir kanskje ein peikepinn på den digitale utviklinga, seier Berge.

Ved Borgarting seier leiar for meklingane, Tine Kari Nordengen, at erfaringa hennar er at mekling per video har fungert overraskande godt, men at ho framleis meiner fysiske møte er det beste alternativet.

– Uavhengig av situasjonen med covid-19, meiner eg at mekling som fjernmøte per video vil vere eit godt tilskot til tradisjonell rettsmekling. Moglegheita for mekling som fjernmøte vil òg kunne gjere mekling som tvisteløysingsmetode meir attraktiv for partar som på grunn av geografiske eller helsemessige forhold har utfordringar knytt til oppmøte i meklingslokalet, seier Nordengen.

