Dødelegheita blant nyfødde har aldri vore lågare enn i fjor

Delen barn som døydde i nyføddperioden (før dag 28) i 2020 var 1,2 per 1.000. I 1967 var delen 11,2 per 1.000, og talet var 740.

Overlege Kristine Stangenes ved Folkehelseinstituttet meiner den rekordlåge dødelegheita hos nyfødde i Noreg er svært gledeleg.

– Det er likevel regionale forskjellar som bør gjennomgåast slik at vi betre kan forstå desse forskjellane og eventuelt finne svar på om dei kan reduserast, seier overlege Kristine Stangenes ved Folkehelseinstituttet.

I Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland var delen dødsfall i nyføddperioden i åra 2015 til 2020 over 1,5 per 1.000, medan i resten av fylka ligg delen under 1,5 per 1.000.

