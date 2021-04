Bondelagsleiaren: – Krev inntektsløft i kroner, ikkje i prosent

innenriks

– Vi forventar at staten tek situasjonen på alvor og kjem med eit tilbod som løftar inntektene til bøndene målt i kroner. Vi har sett at vi ikkje får den ønskte utviklinga ved å måle inntektsveksten i prosent frå eit tal som i utgangspunktet er lite, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Derfor toppar inntektsvekst lista over krav som også inkluderer støtte til investeringar i landbruket og sikring av velferdsgode for bøndene. Kravet vart overlevert frå Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til staten på ein pressekonferanse tysdag formiddag.

I lønnsoppgjeret i år maner både regjeringa og næringslivet til moderasjon, med bakgrunn i den vanskelege økonomiske situasjonen som følgje av koronakrisa. Bartnes innrømmer at situasjonen i norsk økonomi og næringsliv er svært vanskeleg.

– Men vi har ein vanskeleg og krevjande situasjon i jordbruket. Vi får stadig fleire og tydelegare beskjedar om at bønder ikkje vil tilrå barna sine å gå inn i yrket. Det er eit alarmerande signal, seier han.

Dystre spådommar

Bartnes legg til at bøndene har sakka akterut i lønnsutviklinga dei siste åra. Inntektsutviklinga i jordbruket var tilnærma flat i perioden 2015 til 2019, medan det var ein betrakteleg vekst frå 2019 til 2020. Likevel har koronapandemien og tørken i 2018 ført til meir usikre tal enn tidlegare.

I ei pressemeldinga før overleveringa av kravet kalla Bartnes situasjonen «ei skjebnetid for norske bønder.» Han kjem med dystre spådommar for næringa dersom det blir eit moderat oppgjer.

– Det vil i klartekst bety at fleire gardsbruk blir nedlagde, at vi får mindre interesse for rekruttering til næringa, og at norsk matproduksjon blir svekt, seier leiaren.

Det er òg press mot bondeorganisasjonane nedanfrå. Aksjonen #bondeopprør21 har fått over 20.000 underskrifter, skriv Nationen.

– Ikkje i utakt

Aksjonen krev mellom anna at forhandlingsresultatet blir sendt ut til uravstemming blant medlemmene til dei to bondeorganisasjonane, noko organisasjonane sjølv har avvist, skriv Klassekampen.

– Det er sakleg grunngitt i at vi ikkje fekk innspel på det i medlemsorganisasjonen i oppkøyring til oppgjeret og ikkje fekk behandla det i representantskapet før påske. Det skjedde for seint til å ta stilling til spørsmålet, seier Bartnes.

Han legg til at inntrykket hans er at medlemsmassen er svært delt i denne diskusjonen.

– Vi er ikkje redde for å vere i utakt. Vi tek signala på alvor og har ein grundig prosess kvart år, seier bondelagsleiaren.

Ulike reaksjonar

Blant dei politiske partia er det ulike reaksjonar på kravet frå bondeorganisasjonane.

– Jordbruket har levert eit krav som passar til den jordbrukspolitikken Stortinget har vedteke. Det må eit skikkeleg løft til på inntekta til bonden for at vi framleis skal ha matproduksjon i heile landet. Senterpartiet forventar at regjeringa strekk seg langt for å komme til møtes kravet frå jordbruket denne våren, seier Geir Pollestad (Sp).

Framstegspartiets Sivert Bjørnstad minner på si side om oppmodinga til moderasjon i resten av arbeidslivet.

– Eg trur nok det blir opplevd umusikalsk for mange at bøndene krev heile 48.000 kroner i inntektsvekst, som er veldig mykje meir enn kva lærarar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar og reinhaldsarbeidarar kan forvente i år. Det er desse gruppene som har stått fremst i kampen mot pandemien og som fortener den største veksten, seier han.

(©NPK)