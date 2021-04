141 koronasmitta registrert i Oslo siste døgn – 27 færre enn same dag førre veke

innenriks

Oslo-byrådet skal tysdag ha pressekonferanse om tiltakssituasjonen framover. Det er no 13 dagar på rad med under 200 smitta i hovudstaden.

Etter ti dagar på rad med slike tal sa Oslos helsebyråd Robert Steen at tredje bølgje er i ferd med å bli slått ned. Likevel er det venta at byrådet berre vil komme med moderate lettar tysdag.

141 tilfelle er 27 færre enn same dag førre veke. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 146 smitta per dag.

Smittetala er høgast i bydelen Stovner. Der ligg smittetrykket på 609 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Etter det følgjer bydelane Grorud (541) og Søndre Nordstrand (516).

Bydelen Nordre Aker har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 107 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Totalt er 33.159 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)