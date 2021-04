Statsministeren samd i at vedtaket 12. mars burde vore fatta av regjeringa

innenriks

I rapporten sin konkluderte koronakommisjonen med at avgjerda om å innføre tiltaka 12. mars 2020 burde ha vore teken av regjeringa, og dei viser til at Grunnlova seier at saker av viktigheit skal avgjerast i statsråd.

Vedtaket i mars i fjor vart fatta av Helsedirektoratet, som Stortinget etter smittevernlova har gitt vide fullmakter til å fatte vedtak for å verne befolkninga mot smittsame sjukdommar. Desse fullmaktene tredde i kraft januar 2020.

Statsministeren meiner det er naturleg at direktoratet tok avgjerda sidan pandemien først og fremst vart handtert i helsesporet fram til 12. mars.

– Eg vil likevel understreke at sjølv om vedtaket om å innføre dei inngripande tiltaka reint formelt vart fatta av Helsedirektoratet, så var avgjerda fatta i samråd med regjeringa. Eg er likevel samd i at vedtaket burde vore fatta av regjeringa i statsråd, slik kommisjonen påpeikar, sa Solberg då ho gjorde greie for rapporten frå kommisjonen måndag.

I etterkant av 12. mars er det regjeringa som har hatt det formelle ansvaret for å handtere krisa.

