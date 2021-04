Støre meiner Solberg «spelar ned» kritikken frå koronakommisjonen

innenriks

– Inntrykket når eg høyrer statsministeren, er at ho speler ned mykje av kritikken, mange av desse manglane og svakheitene, og eg synest ho er lite audmjuk i forhold til mange av forslaga til tiltak, sa Støre i Stortinget etter forklaringa til statsministeren måndag.

– La meg derfor minne om kor alvorleg kritikken faktisk er – og kor mykje av den som går direkte på regjeringa og ansvaret til regjeringssjefen, sa han vidare.

Han gjentok fleire av hovudpunkta til kommisjonen i rapporten om handteringa av koronapandemien i den første fasen. Mellom anna at den norske beredskapsplanlegginga var mangelfull, at konsekvensane av pandemi var undervurdert, legemiddelberedskapen var for dårleg og at nedstenginga 12. mars 2020 var dårleg greidd ut og førebudd.

– Desse manglane og svakheitene blir beskrivne i rapporten som alvorlege. Det er altså dette statsministeren har omtalt som «skjønnheitsfeil». Det er ei oppsiktsvekkjande ansvarsfråskriving frå ein regjeringssjef som gjekk til val i 2013 på betre beredskap og betre samordning, sa Ap-leiaren.

