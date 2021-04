Solberg: Innreisesystemet sist haust var i for stor grad basert på tillit

innenriks

I rapporten sin konkluderer koronakommisjonen med at regjeringa mangla ein plan for å handtere importsmitte då det hausten 2020 kom ei ny smittebølgje i Europa.

– Vi hadde på dette tidspunktet eit system på plass, der karantene tredde i kraft for reisande frå land der smitten kom over gitte tersklar. I ettertid må vi erkjenne at karanteneplikta for lenge var for tillitsbasert, sa statsministeren i forklaringa si i Stortinget måndag.

Koronakommisjonen peikar i rapporten sin særleg på ordninga som gjorde det mogleg å jobbe etter ein negativ test.

– Vurderinga mi er at innreisesystemet i stort var for tillitsbasert i møte med auka smitte i Europa gjennom hausten.

Sidan den gong er det sett i verk strengare krav og auka tiltak på grensa. No er det mellom anna innført testing på grensa, krav om negativ test, karantenehotell og sterke avgrensingar for arbeidsreisande.

