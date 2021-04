innenriks

Tre vart påvist fredag, to laurdag og éin søndag, opplyser Trondheim kommune.

Av dei tre registrerte fredag er det éin som ikkje har kjent smitteveg. Det same gjeld éin av dei to som vart registrert laurdag, medan den eine som vart registrert søndag hadde kjent smitteveg.

Ifølgje kommunen har alle dei seks smitta mild sjukdom.

Snittet i Trondheim den siste veka er to smitta per dag. Det er same mengd som snittet for dei siste 14 dagane.

