Rema 1000 kallar tilbake nudlar

– Produktet representerer ifølgje Mattilsynet ein mogleg helsefare over tid, skriv daglegvarekjeda i ei pressemelding.

Tilbakekallinga gjeld lot 10234 med best før-dato 31.10.2021.

– Ramma produkt blir fjerna frå butikk. Forbrukarar som har produktet, kan levere det tilbake i butikk og få igjen pengane. Eller kaste produktet i restavfallet, skriv Rema 1000.

I midten av mars trekte Rema 1000 òg tilbake Goodly nudlar med kyllingsmak med same best før-dato som følgje av for høge verdiar av tricyclazol.

