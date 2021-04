innenriks

– Så lenge smittetala held fram med å falle, talet på innlagde ikkje er for høgt og delen vaksinerte stig, meiner vi at det no er forsvarleg å starte ei gradvis og kontrollert gjenopning, skriv Johansen til Aftenposten.

Tysdag klokka 16 skal byrådsleiaren orientere om kva koronatiltak som skal gjelde i Oslo i første halvdel av mai.

Ifølgje Johansen vil byrådet prøve å vere «så presis som mulig» når dei skal leggje fram gjenopningsplanen.

– På den eine sida skulle vi veldig gjerne vere veldig føreseielege for befolkninga og næringslivet og gje klare datoar å innrette seg etter. På den andre sida har pandemien, igjen og igjen, vist oss at han er svært uføreseieleg. Å opne opp for deretter å måtte stengje ned igjen, det vil byrådet for all del unngå, seier han.

Den sosiale nedstenginga av Oslo har vart sidan november.

Søndag vart det registrert 51 nye smittetilfelle i Oslo. Det er 84 færre enn snittet dei sju tidlegare dagane og 37 færre enn same dagen førre veke.

(©NPK)