Raudt: Rapporten frå koronakommisjonen bør behandlast av kontrollkomiteen før valet

I rapporten konkluderte kommisjonen mellom anna med at styresmaktene i byrjinga av pandemien ikkje forsikra seg om at smitteverntiltaka var i tråd med Grunnlova og menneskerettane. Dei peika òg på at pandemihandteringa var god, men at regjeringa ikkje var godt nok førebudd.

– Då er det heilt uhaldbart at dette ikkje får ei fullverdig behandling av Stortinget før valet. Det er å leggje opp til endå meir ansvarsfråskriving, der ingen må svare for alvorlege feil som har gått utover millionar av menneske, spesielt arbeidsfolk, barn og unge, åleinebuande, sjuke og sårbare, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Klokka 12 orienterer statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget om rapporten frå kommisjonen og den vidare oppfølginga til regjeringa av denne.

Moxnes meiner at det er viktig at Stortinget går grundig inn i funna i rapporten og vil i innlegget sitt i debatten etter Solbergs forklaring foreslå komitébehandling før stortingsvalet i haust.

– Viss regjeringa har tilsidesett Grunnlova og menneskerettane og gitt etter for lobbypress, så fortener veljarane å vite mest mogleg om det før valet, seier han.

