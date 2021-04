Noreg får truleg 21 millionar dosar av Pfizer-vaksinen over to år

innenriks

– Noreg inngår i alle avtalane som EU forhandlar om koronavaksinar. Den befolkningsjusterte delen vår er omtrent 1,12 prosent. Noregs del vil dermed kunne utgjere over 21 millionar dosar over to år, fortel statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet til ABC Nyheter.

Fredag vart det kjent at EU-kommisjonen har inngått avtale med selskapa om levering av ytterlegare 1,8 milliardar vaksinedosar. Frå før har EU-kommisjonen inngått to kontraktar med dei to selskapa som omfattar 600 millionar dosar.

(©NPK)