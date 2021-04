innenriks

Det siste døgnet er det registrert 222 koronasmitta i Noreg. Det er 221 færre enn vekesnittet. Snittet dei siste sju dagane er 443 per dag. For éi veke sidan var snittet 555.

– Vi er absolutt på rett veg, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Han seier smittetala går ned i dei fleste kommunane og at R-talet held seg under 1, takka vere god innsats frå innbyggjarane og gode smittesporarar.

– Det er ein imponerande prestasjon når vi er omgitt av muterte og meir smittsame virusvariantar. Det gjer at gjenopningsplanen til regjeringa sannsynlegvis kan følgjast slik han er skissert, seier Nakstad.

Fleire trur at smitten blir redusert

Det norske folket ser ut til å dele optimismen hans. April er nemleg første månad så langt i pandemien der fleire trur at smitten i Noreg vil bli redusert, i staden for å auke framover.

Det viser Opinions koronamonitor.

I april svarte tre av ti at dei trur smitten vil auke, medan 40 prosent trur han vil minke. 30 prosent trur talet blir verande uendra.

– I alle månadene under pandemien har fleire forventa auke enn reduksjon i smitte. April er første månad der dette ikkje lenger er tilfellet, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

– Ha is i magen

Opinion meiner uansett at trenden er klar. Førre veke svarte 46 prosent av dei spurde at dei trur smittetala vil gå ned.

Nakstad seier utviklinga i land rundt oss viser at situasjonen framleis er skjør, og ber alle om å halde fram den gode innsatsen.

– Men viss vi alle har litt is i magen og held fram den innsatsen vi no gjer i Noreg, vil framtidige lettar kunne gjennomførast utan stor risiko for at smitten skyt i vêret igjen.

