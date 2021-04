Mangel på utanlandsk arbeidskraft skaper problem for hotella

innenriks

– Vi har fleire arbeidsleiarar og tilsette som har vore her i mange år. Dei er vanskelege å erstatte, seier hotelldirektør Ingrid Prestegard ved Brakanes Hotell i Ulvik til NRK.

Ved Fjordtind Hotels i Hardanger manglar dei til saman 40 arbeidarar, 15 av desse frå utlandet.

Administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv har eit forslag til løysing.

– Først får vi nøkkelpersonell, så bruker vi nordmenn medan vi ventar på dei faste utlendingane våre. Så får vi utanlandske medarbeidarar inn så fort vaksinesertifikatet startar å fungere, foreslår ho.

Devold gleder seg uansett over at regjeringa har utvida innreiseordninga, som gjer det mogleg for personell med spesialkompetanse å komme til Noreg. For reiselivsnæringa kan det bety kokkar, kjøkkensjefar og guidar med spesiell kompetanse.

(©NPK)