Listhaug meiner regjeringa har svikta i å stoppe importsmitte

innenriks

– Det svikta på importsmitte. Det har Framstegspartiet påpeika over lang tid, sa Frp-nestleiaren i debatten etter forklaringa til statsministeren om rapporten til koronakommisjonen.

I rapporten konkluderer kommisjonen med at regjeringa mangla ein plan for å handtere importsmitte då det hausten 2020 kom ei ny smittebølgje i Europa. Dette skjedde sjølv om både Helsedirektoratet og FHI vurderte importsmitte som ein stor risikofaktor.

– Allereie i august i fjor tok Framstegspartiet til orde for obligatorisk testing på grensa. Grunnen var aukande smitte og aukande importsmitte.

I desember vart tiltaket stemt ned i Stortinget, men i januar vart det innført.

I innlegget sitt trekte Listhaug òg fram at Frp meiner det er nødvendig med ei gransking av Noregs vaksinestrategi, og ho understreka at det er viktig å stille opp for dei som treng det i kjølvatnet av denne krisa.

(©NPK)