IMF: Fastlands-Noregs økonomi vil vekse med 3,2 prosent og hente inn koronatapet i år

Vekstprognosen på 3,2 prosent for Fastlands-Noreg er basert på auka aktivitet og sysselsetjing etter kvart som dei fleste vaksne blir vaksinerte i sommar, skriv IMF i ein rapport. Ved årsskiftet anslår dei at bruttonasjonalproduktet (BNP) vil vere større enn før pandemien.

På mellomlang sikt trur fondet at økonomien ikkje vil liggje langt under prognosane frå før koronaen, og at den varige økonomiske effekten av krisa vil vere avgrensa.

I tillegg til uvisse rundt vaksinasjonstakten og korleis pandemien utviklar seg, kan òg ytre faktorar påverke gjenreisinga. Men IMF peikar på at Noreg har stort politisk handlerom.

Tiltak dempa nedturen

I landsrapporten sin skriv fondet at penge- og finanspolitiske tiltak utan sidestykke, saman med eit sterkt sosialt tryggingsnett, har bidrege til at Noreg er blant landa i Europa som har opplevd minst økonomisk nedgang under pandemien. IMF peikar òg på at den politiske handteringa har bidrege til at vi har nokre av dei lågaste smittetala på kontinentet.

– Eg merkar meg at IMF-delegasjonen meiner regjeringa gjennom politikken sin har lykkast godt med å avgrense smitten og det økonomiske tilbakeslaget, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding om rapporten.

IMF seier breie støttetiltak gradvis bør snevrast inn og bli meir målretta mot dei som treng det mest, etter kvart som økonomien tek til å ta seg opp. Samtidig må politikarane vere klare til å setje inn nye tiltak dersom pandemien blir verre igjen.

Fondet er positiv til at statsbudsjettet legg opp til ei blanding av støtte til privat sektor, sysselsetjing og eit meir inkluderande samfunn med meir utdanning, og dessutan grøn og digital omstilling.

Framleis støtte til kommunane og helsevesenet vil òg bidra til å handtere dei sosiale og helsemessige verknaden av pandemien.

Omstilling

Etter kvart som vi legg krisa bak oss, kan styresmaktene igjen sjå på langsiktige utfordringar. Fondet peikar mellom anna på rettferdig økonomisk fordeling mellom generasjonane. Samtidig som den demografiske utviklinga fører til auka utgifter på tenester til eldre, blir oljeinntektene venta å minke frå midten av dette tiåret.

– Eg er samd i at vi ikkje må miste meir langsiktige strukturelle utfordringar av syne. Utfordringane vi stod overfor før pandemien – klima, aldring og inkludering – har ikkje vorte mindre, seier Sanner.

Fondet ønskjer derfor større offentlege investeringar i grøn og digital omstilling, forsking og infrastruktur velkommen, men seier det kan gjerast meir. Dei peikar mellom anna på tiltak for å få fleire inn i arbeidslivet og auke produktiviteten i andre næringar enn olje.

Momsreform og -forenkling, og dessutan reform av sjukelønn og uføretrygd blir òg trekt fram. Fondet meiner dessutan det kan gjerast meir på klimafronten, sjølv om Noreg blir omtalt som ein global leiar på dette feltet.

Elbilstøtta gjer Noreg til eit føredøme, men IMF meiner ho bør bli meir kostnadseffektiv og rettast meir inn mot å erstatte dei mest forureinande bilane med elbilar.

Utfordrande bustadprisar

Bustadprisane er ein gjengangar i IMFs rapportar om Noreg, og fondet meiner den raske prisveksten bør dempast med tiltak både for å auke bustadbygginga og dempe etterspurnaden. Det vil krevje ei rekkje tiltak, mellom dei avvikling av kriserelaterte lettar i krav til låntakarar.

Dersom prisauken ikkje går ned, rår rapporten til at norske styresmakter vurderer å stramme inn reguleringa av bustadlån og fase ut rentefrådraget for å dempe etterspurnaden etter bustader.

