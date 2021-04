innenriks

Konklusjonen er at raudt nivå er effektivt for å avgrense smitte i skulealder, men at heimeskule ikkje gir nokon tilleggseffekt.

Rapporten er basert på analyse av den tredje smittebølgja frå februar 2021 til april der kommunar med høgt smittenivå sette inn ulike tiltak i skular i Oslo og kommunar i Viken.

(©NPK)