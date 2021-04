Brann i kontorbygg i Bergen sløkt

innenriks

110-sentralen Vest opplyste først at det brann i eit industribygg, men opplyste seinare at det er snakk om eit kontorbygg.

– Vi ser at det har vore ein sterk varmepåverknad på staden. Det er fleire takluker som er sprengde opp. No held røykdykkarane på å søkje i bygget for å klarere at det ikkje er folk i bygget, seier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen til Bergens Tidende.

Operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt opplyser til avisa at det brannen kan ha starta i ein elektrisk rullestol. Navs hjelpemiddelsentral held til i bygget.

Politiet fekk melding om brannen klokka 18.17.

