Bergens smittevernoverlege gir seg etter få månader i jobben

innenriks

– Jobben som smittevernoverlege har vore hektisk og fagleg interessant. Eg opplever òg samarbeidet internt i kommunen til å vere godt. Valet om å gå av med pensjon er teke av personlege årsaker, seier Frank van Betten i ei pressemelding frå Bergen kommune.

Van Betten byrja i jobben som smittevernoverlege i januar, etter å ha vore helsesjef i Stavanger kommune. Han erstatta Karina Koller Løland, som i november i fjor sa opp jobben som smittevernoverlege i protest etter berre åtte månader i stillinga.

Van Betten seier at han for eit par veker sidan tok kontakt med kommunaldirektøren for å informere om at han vurderte å gå av med pensjon.

Konstituert smittevernoverlege Egil Bovim vil frå 1. mai ha ansvar for smittevernoppgåvene knytt til handtering av koronaviruset.

Bergen kommune opplyser at dei no vil lyse ut stillinga som smittevernoverlege igjen.

– Eg har forståing for at van Betten ønskjer å gå av med pensjon. Vi har hatt eit godt samarbeid, og er svært fornøgde med jobben han har gjort. Vi set stor pris på at Bovim framover vil ta vare på ansvaret som smittevernoverlege for covid-19 og føler oss trygge på at dette er ei god løysing, seier byråd for eldre, helse og frivilligheit, Beate Husa.

(©NPK)