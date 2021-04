BT: Haukeland vart åtvara mot feil to år før mann døydde av cellegift-overdose

innenriks

Statsforvaltaren har gitt sjukehuset kritikk og slått fast at mannen som døydde i juli i fjor ikkje fekk forsvarleg helsehjelp. Granskinga statsforvaltaren gjorde viser at det skjedde ein avrundingsfeil i det elektroniske systemet som blir brukt til administrasjon av cellegiftbehandlingar.

Bergens Tidende skriv at sjukehuset allereie i oktober 2018 vart åtvara mot ein slik feil. Ein farmasøyt på sjukehusapoteket slo alarm etter at ein kollega hadde fortalt at ein lege hadde bestilt ti gonger så mykje cellegift som ein pasient skulle ha.

– Eg såg fleire tilfelle i ein samanheng og tenkte det at det var viktig å tenkje på tiltak for å førebyggje framtidige feil, skriv farmasøyten i ein e-post til BT.

Varslinga til farmasøyten vart ikkje følgd opp.

– Ho vart ikkje følgd opp på nokon spesiell måte. Det går det an å stille spørsmål til leiinga på kreftavdelinga ved, seier assisterande fylkeslege Jo Kåre Hergjord til BT.

Direktør Olav Mella på kreftavdelinga seier dei aldri tenkte på at overdosering kunne skje.

Dødsfallet er etterforska av politiet, som ventar på ein rapport frå Helsetilsynet før dei avgjer om nokon skal straffast. Politiadvokat Sigurd Åsnes Granli seier at dokument som kan vise at det var åtvara mot feilen, går heilt inn i kjernen av kva som utløyser straffansvar eller ikkje.

