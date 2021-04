Venstre vil ikkje ha nye leitelisensar på norsk sokkel

innenriks

Dermed følgde delegatane ønsket til klima- og miljøminister og nestleiar Sveinung Rotevatn, som også har leidd programkomiteen.

– Det er eit ganske stort steg for partiet, men eg trur tida er inne. Vi har rett og slett ikkje tru på at det er god butikk eller bra for klimaet at vi skal utforske stadig meir fjerntliggjande havområde for meir og meir kompliserte ressursar, sa Rotevatn til NTB tysdag.

Også SV skal votere over eit slikt forslag på landsmøtet sitt denne helga, medan Kristeleg Folkeparti tek det opp til votering på landsmøtet sitt neste helg.

Venstres landsmøte vedtok òg at dei går inn for vindkraft både på land og til havs, og dessutan at partiet ønskjer å byggje fleire kraftkablar til Europa og elektrifisere norsk sokkel.

