Nytt utval skal gå gjennom opptakssystemet for høgare utdanning

– Dagens opptaksforskrift har vorte endra og tilpassa ulike behov sidan 2007, og vi meiner tida er inne for ein fullstendig gjennomgang, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det nye utvalet skal gå gjennom og vurdere regelverket for opptak til høgare utdanning. Det skal òg foreslå eit forståeleg og fleksibelt opptaksregelverk som tek vare på rettstryggleiken til søkjarane og som kan tilpassast høgare utdanning i framtida og den teknologiske utviklinga.

Aps tidlegare stortingsrepresentant Marianne Aasen skal leie utvalet. Ho er leiar for Simula School of Research and Innovation.

