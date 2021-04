Nordre Follo trappar ned frå tiltaksnivå 5 A til 5 B

innenriks

Det stilte eit samla formannskap i Nordre Follo seg bak fredag, og skjer etter tilråding frå kommuneoverlegen.

Endringa inneber at butikkar, kjøpesenter og varehus kan opne frå måndag 26. april, skriv kommunen i ei pressemelding. Det blir òg nokre lettar for trening og kulturaktivitetar for barn og unge. Samtidig held raudt nivå i skulane fram.

– Vi veit at mange er slitne og strevar i situasjonen med dei strenge tiltaka vi har hatt lenge no. Tiltaksnivå 5 B er òg eit strengt, høgt tiltaksnivå, men nødvendig, seier ordførar Hanne Opdan.

Regjeringa bestemde torsdag å leggje Nordre Follo kommune på tiltaksnivå 5 B i covid-19-forskrifta.

