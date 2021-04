No har Smittestopp-appen runda 1 million nedlastingar

innenriks

– Dette er ein milepåle, og spesielt viktig sidan det framleis er høg smitte fleire stader i landet. Det kan avlaste arbeidet med smittesporing som blir gjort i mange kommunar. Eg vil takke kvar og ein av dykk som har lasta ned appen, seier assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

Appen vart lansert 21. desember. Talet på nedlastingar har stige jamt og trutt sidan lanseringa, og FHI har brukt både TV-kampanjar, annonsering i sosiale medium og aviser, SMS til heile befolkninga i landet over 16 år og fleire andre tiltak for å gjere appen best mogleg kjend.

FHI skriv at nesten 3.000 har meldt seg smitta i Smittestopp-appen.

Appen vart tidlegare i vinter oppdatert slik at han kan brukast på eldre versjonar av iPhone. Det har òg komme oppdateringar som gjer at appen fungerer på arabisk, tyrkisk, tigrinja og urdu, polsk og somali, skriv FHI.

