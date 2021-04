Nesten 10 prosent av innbyggjarane i Lindesnes i karantene

innenriks

Ifølgje Lindesnes Avis er 2.000 personar i kommunen anten i karantene eller ventekarantene medan dei ventar på å bli testa for korona.

– Dette er den mest alvorlege smittesituasjonen vi har hatt under heile pandemien. Det aller viktigaste er at folk må avgrense sosial kontakt. Vi har erfaring med at innbyggjarane er gode til å lytte på klare tilrådingar, derfor er vi veldig klare i tilrådingane no, seier ordførar Even Tronstad Sagebakken.

Han seier kommunen førebels ikkje ønske å innføre ei lokal koronaforskrift.

Dei neste fire dagane gjennomfører kommunen massetesting av 1.500 personar etter at fire skular er stengde. Alle elevar og tilsette ved skulane skal testast.

59 personar i kommunen fekk påvist koronasmitte dei fire første dagane denne veka.

(©NPK)