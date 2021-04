Melby fyrer laus mot dei raudgrøne: – Må synleggjere forskjellane mellom blokkene

innenriks

– Eg synest det er grunn til å spørje: Kva klimapolitikk kan vi vente oss viss Arbeidarpartiet og Senterpartiet skal danne ei ny regjering? spurde Melby då ho opna Venstres landsmøte fredag.

Og gav sjølv svaret:

– Dei har ikkje har nokon løysingar som dei står saman om. Svaret er at Senterpartiet er mot nesten alt som fungerer, medan Ap er mot ganske mykje av det som fungerer.

– Må synleggjere forskjellane

– Eg har jo som grunnhaldning at det viktigaste er å snakke om eigen politikk. Men nokre gonger er vi nøydde til å vise fram kva som er forskjellen mellom oss og opposisjonen, seier Melby til NTB.

Venstre-leiaren fryktar særleg for europapolitikken under ei raudgrøn regjering.

– Eg trur ikkje ei raudgrøn regjering vil seie opp EØS-avtalen, men EØS-samarbeidet er ikkje ein buffé der du kan velje bitane du vil ha til kvar tid, seier ho.

Melby fryktar at ei raudgrøn regjering som bruker vetoretten sin meir, og ikkje deltek i like mange EU-program som dagens regjering, vil ha store konsekvensar for norsk næringsliv.

Biff og Vedum

I talen teikna Venstre-leiaren eit bilete av ei venstreside som ikkje klarer å bli samde.

På den eine sida omfamna ho Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide som «en som snakkar som en Venstre-mann om klimapolitikk og internasjonalt samarbeid».

Men det hjelper lite, meiner Melby:

– For Aps nestleiar, Bjørnar Skjæran, bruker tida si på å konkurrere med Trygve Slagsvold Vedum om å vere mest for billig biff, burgar og bensin, sa ho.

Ho kritiserte òg SV og MDG for å gå ut med svært høge klimamål, medan dei ikkje klarer å få ned utsleppa i byråd i Oslo.

Vil ha diskusjon om oljepolitikken

Overfor NTB utdjupar Melby at ho meiner SV vil få ein vanskelegare jobb med å få til klimapolitikken sin enn Venstre har i dagens regjering, trass i at SV ligg an til å få større oppslutning:

– SV skal samarbeide med to parti som eg opplever er sinkar på klimaområdet. Vi samarbeider med Høgre, som har bevega seg mykje i klimavennleg retning.

Likevel legg ikkje Venstre-leiaren skjul på at det òg på borgarleg side kan bli ein tøff klimakamp mellom regjeringa og Frp, særleg innan spørsmål som auke av CO2-avgifta.

– Vi må jobbe for å sikre fleirtal for det, og eg seier ikkje at det blir enkelt, seier ho.

Melby ønskjer òg ein ny debatt om oljepolitikken på borgarleg side, og programkomiteen i Venstre har innstilt på at partiet skal gå imot alle nye leitelisensar på norsk sokkel.

– Vil tilbake i tid

I skulepolitikken åtvara Melby om at dei raudgrøne partia vil tilbake i tid. Ho skrytte av skulepolitikken til eige parti og endringane som har skjedd i utdanningspolitikken sidan 2013, særleg vidareutdanning av lærarar.

– Dei raudgrøne har vore mot det meste av det vi har gjort, sa ho.

Kunnskapsministeren reagerte særleg på dei raudgrønes motstand mot å gjere lærarutdanninga til ei mastergrad.

– Dei har åtvara mot at det ville bli færre lærarar av å stille krav. Men det er det motsette som har skjedd.

Nei til statleg styring

Også i industripolitikken åtvarar ho om at Ap vil reise tilbake i tid og skape uvisse.

– Dei har henta fram den statleg styrte industripolitikken frå femti-, seksti- og syttitalet. Då det var staten som skulle bestemme kva næringar det var verd å satse på. Og kva idear som skulle døy utan å ha vore i nærleiken av å bli realisert, sa Melby.

Ho meiner næringslivet vil møte ein heilt annan røyndom med Venstre i regjering dei neste åra.

– Eg trur ikkje staten er dei beste til å føresjå kva næringar som har best moglegheit til å lykkast, slo Melby fast.

Lovar framleis ruskamp

Førre helg sette Arbeidarpartiet kjeppar i hjula på rusreforma, eitt av Venstres store prestisjeprosjekt, ved at landsmøtet sa nei.

Melby gir seg ikkje av den grunn.

– Kampen for rusreforma er ikkje over, sjølv om Jonas Gahr Støre prøvde å stoppe ho, sa ho.

Venstre-leiaren påpeika at rusproblem kan ramme kven som helst.

– Venstresida snakkar om forskjellar og forskjell. Men kva med den sosiale forskjellen som rammar rusavhengige kvar dag? Kva med dei fleire hundre som døyr av overdosar kvart år? Kva med gutane som må å ta av seg undertøyet når politifolk leitar etter rusmiddel? Trur de dei opplever at vi har eit samfunn der alle blir behandla likeverdig?

