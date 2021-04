Kvinne funnen død i Kvinnherad – mann arrestert og sikta

innenriks

– Den sikta vart i natt frakta til Bergen sentrum politistasjon. Han vil få utnemnt forsvarar fredag morgon, opplyser operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt i ei pressemelding sendt ut rett før klokka 4 natt til fredag.

Politiet fekk melding om funnet av den døde kvinna klokka 20.40 torsdag kveld. Førebelse funn taler for at ho vart drepen, ifølgje politiet.

Mannen som no er sikta, vart arrestert i nærleiken av staden der kvinna vart funnen.

Åstaden er avsperra og kriminalteknikarar vil komme til Varaldsøy fredag formiddag. Den døde er ikkje formelt identifisert, men politiet meiner å ha rett identitet på den avdøde kvinna. Pårørande til kvinna er varsla.

Vil ikkje gå ut med fleire detaljar

– Vi er enno tidleg i etterforskingsfasen, og ber om forståing for at vi ikkje kan gå ut med detaljar om hendinga per no, seier operasjonsleiar Mjelde.

Mjelde seier tidleg fredag morgon til NTB at dei ikkje vil gå ut med fleire opplysningar i saka.

– Dette er det vi ønskjer å seie no. Politiet vil gi meir informasjon i saka klokka 10 fredag, seier ho.

Varaldsøy ligg i Hardangerfjorden og er ein del av Kvinnherad kommune i Sunnhordland, drygt to timars køyretur søraustover frå Bergen. Øya hadde i 204 innbyggjarar i 2019, ifølgje Store norske leksikon.

Brannvesenet først på staden

Ordførar i Kvinnherad, Hans Inge Myrvold (Sp), seier til NTB fredag morgon at han vart varsla om hendinga torsdag kveld. Like før midnatt torsdag reiste han til Varaldsøy saman med kriseteamet i kommunen.

– Eg var på Varaldsøy store delar av natta og følgde arbeidet der ute tett. Det har vore eit hektisk siste døgn, seier Myrvold.

Fredag morgon er han på veg tilbake til fastlandet.

Han seier at brannvesenet til kommunen vart engasjert tidleg gjennom AMK-sentralen på eit såkalla first responder-oppdrag.

– Dei var først på staden av nødetatane og har gjort ein formidabel jobb. Jobben min har gått ut på å leggje til rette for å få tak i forsterkningar, seier Myrvold.

Lite lokalsamfunn

Kommunen opnar klokka 10 ein møtestad på ungdomshuset på Varaldsøy slik at folk som har behov for å snakke kan komme.

– Det er ein open møtestad der det skal vere låg terskel for å komme for alle som ønskjer å prate eller har spørsmål. Av røynsle er det viktig å kunne prate saman når slike hendingar skjer, seier ordførar Myrvold.

Han fortel at Varaldsøy er eit lite lokalsamfunn der alle kjenner alle, både på godt og vondt.

– Det er ei alvorleg hending i eit lite lokalsamfunn som set preg på ein elles roleg kvardag, seier Myrvold.