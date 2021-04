Fylkeslegen i Agder ber russen utsette feiringa

innenriks

– Det var eit møte mellom russepresidentar, kommuneoverlegar og fylkeslegen i går. Her gav russen tilbakemelding om at dei startar feiringa si 30. april. Det er ikkje meir enn éi veke til og gitt den smittesituasjonen som er i fylket vårt no, så må eg seie at det bekymrar oss, seier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen til Agderposten.

Både fylkeslegen og kommuneoverlegen har bede russen om å utsetje oppstarten av russefeiringa til 12. mai, som følgje av at smitten er ute av kontroll.

– Då har vi forhåpentleg fått kontroll over smittesituasjonen igjen, seier Syvertsen, som understrekar at kommunelegane no skal ta den vidare dialogen med russen om dette.

Også i Arendal er det gått ut ei klar oppmoding til russen om å utsetje feiringa.

– Det blir gale å starte opp ei slik feiring midt i eit pågåande smitteutbrot. Det håpar eg russen tek til seg og at dei derfor utset feiringa, seier kommuneoverlege Helene Rakeie i Arendal.

Der skal det vere nye møte mellom russen og kommunen måndag.

