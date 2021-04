FHI stengjer døra for vaksinasjon av russen

innenriks

Seinast for to dagar sidan sa smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til VG at vaksinasjon av russen kunne vere aktuelt for å styre smittespreiinga i samfunnet. No seier FHI til NRK at det ikkje vil bli aktuelt før russetida eigentleg er over, melder NRK.

– Det blir neppe aktuelt, i alle fall ikkje før 17. mai. Det er først når vi har vaksinert alle ned til 45 år at vi skal sjå på rekkjefølgja for dei mellom 18 og 44 år, seier overlege Preben Aavitsland i FHI til NRK.

Indre Østfold kommune bad førre veke Statsforvaltaren om lov til å vaksinere avgangselevar i den vidaregåande skulen for å stanse smitte.

Dei ville bruke 550 vaksinedosar på russen, av dei totalt 1.700 dosane kommunen får neste veke.

(©NPK)