Equinor byggjer ut Askeladd Vest

innenriks

Partnarane er Petoro, Total, Neptune og Wintershall Dea.

– For Equinor og partnarane er det viktig å utnytte ressursane og eksisterande infrastruktur i området på ein best mogleg måte. Askeladd Vest-utbygginga er ei lønnsam utbygging og vil gi 134 millionar fat oljeekvivalentar. Det er verdifulle volum for eigarane og samfunnet, seier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Oppstarten av utbygginga er planlagd i første halvår av 2024. Det er ein del av den fasa Snøhvit-utbygginga og vil forlengje platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg med rundt to år.

Det er Snøhvit-organisasjonen, som er lokalisert i Hammerfest og Harstad, som skal operere Askeladd Vest.

(©NPK)