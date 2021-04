Enkelte norske diplomatar har fått vaksine før tida

innenriks

Utsende ved utanriksstasjonane i Amman (Jordan), Bamako (Mali), Kabul (Afghanistan) og Juba (Sør-Sudan) har fått vaksinetilbod gjennom Forsvarets internasjonale operasjonar, opplyser statssekretær Saliba Andreas Korkunc til Dagbladet.

– Medarbeidarane våre i utanriksstasjonane jobbar under særleg belastande forhold, prega av til dels betydeleg høgare smittespreiing enn i Noreg, samtidig som tilbodet av helsetenester ofte er svært mangelfullt, seier Korkunc.

Han strekar under at utsende på utanriksstasjonar i utgangspunktet får tilbod om vaksine etter same prioritering som resten av befolkninga.

– Avgjerd om tidleg vaksinasjon av utsende medarbeidarar på enkelte særskilt belasta tenestestader er tekne på bakgrunn av mellom anna informasjon om lokal smitterisiko i dialog mellom Utanriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser statssekretæren.

På enkelte tenestestader får diplomatar tilbod om vaksine frå nasjonale styresmakter. Forsvaret har fått 800 vaksinedosar til operasjonar i Midtausten og Afrika.

Nesten ti prosent av UD-tilsette stasjonert i utlandet har vore koronasmitta, skreiv Dagens Næringsliv i mars.

