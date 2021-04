AstraZeneca-vaksinerte blir tilbode Pfizer- eller Moderna-vaksine som dose to

innenriks

Regjeringa følgjer dermed tilrådinga frå Folkehelseinstituttet.

– Det er behov for ei avklaring om dose to før Vorland-utvalet skal levere rapporten sin. Derfor vil dei som har fått éin dose av AstraZeneca-vaksinen, få tilbod om at andre dose blir Pfizer-Biontech eller Moderna, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Noreg stansa bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldingar om tilfelle av blodpropp hos personar som har fått vaksinen.

Vorland-utvalet skal innan 10. mai vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen- vaksinane. Vaksinane er sette på pause fram til då.

Rundt 135.000 personar har vorte vaksinerte med AstraZeneca i Noreg. 90 prosent av dei vaksinerte er helsepersonell. Dei første vaksinasjonane skjedde i veke seks, medan dei fleste fekk den frå veke åtte til ti.

Det er tilrådd tolv veker mellom første og andre dose for AstraZeneca-, Pfizer- og Moderna-vaksinane.