21 nye registrerte smittetilfelle i Asker og Bærum

453 personar testa seg i Bærum torsdag, opplyser kommunen.

Torsdag vart det klart at Bærum går frå dei strengaste tiltaka under kapitel 5 A til kapittel 5 B. Samtidig rår nasjonale helsestyresmakter til at Bærum innfører strengare tiltak lokalt.

Fredag møtest formannskapet i Bærum til ekstraordinært møte for å diskutere lokal forskrift.

Så langt har 3.734 personar i Bærum fått påvist covid-19 under pandemien.

I Asker er det registrert tre nye smittetilfelle det siste døgnet. 2.276 personar i kommunen har fått påvist smitte sidan 4. mars i fjor.

