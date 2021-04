17 nye registrerte smitta i Drammen

innenriks

For somme av tilfella med ukjend smitteveg er ikkje smittesporinga avslutta enno, opplyser kommunen.

Dei siste 14 dagane er det påvist 206 nye smittetilfelle i Drammen kommune.

– 206 nye smittetilfelle dei siste to vekene viser at vi framleis har mykje smitte i samfunnet og framleis ein stor jobb føre oss for å stanse smittespreiinga, seier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Drammen kommune har sidan midten av mars vore omfatta av dei strengaste koronarestriksjonane i covid-19-forskrifta. Desse tiltaka varer fram til og med søndag, men torsdag varsla regjeringa at dei lettar på koronatiltaka som følgje av smitteutviklinga.

For Drammen betyr det at kommunen frå måndag ikkje lenger blir omfatta av dei strengaste restriksjonane, men blir flytta ned på det nest strengaste tiltaksnivået.

