Stortinget legg til side ruskompromisset til Ap

Dermed har Ap berre støtte frå Senterpartiet, som har lagt fram eit likelydande forslag om ei delvis avkriminalisering i Stortinget.

Forslaget er dødfødt, meiner Venstres helsepolitiske talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad.

– Det kjem ikkje på tale å kompromisse på det som er heile logikken i rusreforma, nemleg å skape eit heilt nytt byggverk rundt ruspolitikken. Ap har illusjonar om at det går an slå nokon plankar på eit bygg som har alvorlege setningsskadar, seier Grimstad til NTB.

Frp: Skummel veg

Arbeidarpartiet har håpa på Frps støtte, noko som ville ha sikra fleirtal i Stortinget, men frå den kanten kjem det klar tale:

– All form for avkriminalisering er heilt uaktuelt, seier Frps talsperson Morten Stordalen til NTB.

Han meiner det vil vere umogleg for Stortinget å vedta eit strafferettsleg skilje mellom ulike grupper rusbrukarar.

– Det er ein skummel veg Ap har slått inn på, seier Stordalen.

Det same meiner Høgres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland.

– Vi har svært vanskeleg for å sjå at det er mogleg for Stortinget å vedta ein delvis avkriminalisering. Det vil vere i strid med Grunnlovens paragraf om likskap for lova, seier Stensland.

Han er saksordførar for saka i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, der behandlinga av regjeringsforslaget til rusreform omsider er i gang etter å ha lege på vent fram til Ap skulle lande saka på landsmøtet.

Der vende som kjent Ap, med partileiar Jonas Gahr Støre i spissen, tommelen ned for rusreforma til regjeringa, som har full avkriminalisering av bruk og det å ha mindre mengder narkotika som eitt av hovudgrepa.

– Utan avkriminalisering for alle er det inga reform, slår Stensland fast.

SV: Eventyrhistorie

Også SV, som i utgangspunktet støtta rusreforma, er imot å innføre eit strafferettsleg skilje.

– Ein delvis avkriminalisering er ei eventyrhistorie frå Ap som ingen skjønar kva eigentleg betyr, seier SVs Nicholas Wilkinson.

Det same meiner Venstre.

– Aps forslag er ein fiksjon. Det vil vere umogleg å regulere, seier Grimstad.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol erkjenner at den juridiske sida av saka er vanskeleg. Ho blir ikkje enklare av at jusstoppar som tidlegare og noverande riksadvokat er høgst usamde om det er mogleg å innføre eit strafferettsleg skilje.

– Dette må nok greiast ut, seier ho.

Det må Ap i tilfelle sørgje for sjølv, varslar Stensland. Som saksordførar kjem han ikkje til å bestille ei utgreiing på vegner av komiteen.

– Eg har ikkje som mål å bestille ei utgreiing på noko eg prinsipielt er imot.

Trekkjer ikkje forslaget

Forslaget til rusreform ligg no til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Sjølv om det er klart at forslaget om avkriminalisering fell, går prosessen som planlagt.

– Det ligg fleire tiltak i regjeringsforslaget som kan behandlast, og som kan gjere livet enklare for rusavhengige, seier Stensland.

Innstillinga frå komiteen skal etter planen liggje føre 27. mai, medan saka skal opp til debatt 3. juni.

