Smitteutbrot på byggjeplass i Lillestrøm

– Dei fleste av dei smitta har ukjend smitteveg, og som følgje av den uavklarte situasjonen, bestemde vi i samråd med smittestyresmakta å gjennomføre ein massetest av heile byggjeplassen, seier konserndirektør Endre Persen i entreprenøren Hent til Dagbladet.

I alt blir no 180 bygningsarbeidarar som jobbar på byggjeplassen for Dovrekvartalet i Lillestrøm testa. Dagbladet skriv at Hent i samråd med byggherren og smittevernstyresmakta har bestemt at byggjeplassen no blir stengd.

Det var Romerikes Blad som omtalte utbrotet først.

– Vi har oversikt over situasjonen, og kommuneoverlegen har teke dei grepa som er nødvendige for å få kontroll over smitteutbrotet, sa ordførar Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm til avisa onsdag.

