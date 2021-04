Raja ber barn av innvandrarar om hjelp til å formidle koronainfo

innenriks

Førre veke var 60 prosent av nye koronapasientar med kjent fødeland, fødd utanfor Noreg. Gruppa er òg høgt representert i smittetala, ifølgje Aftenposten.

Raja peikar på at blant foreldregenerasjonen i denne gruppa er det mange som ikkje forstår norsk. Det er formidla koronainfo på alle språk i Noreg, men Raja ber barna om hjelp.

– Det er viktig at dei barna som les og forstår norsk, får med seg alle desse reglane og kommuniserer dette godt til foreldra sine, seier han på spørsmål frå NTB.

Han trekkjer òg fram problemet med at enkelte innvandrarar reiser heim til slekt og familie i heimlandet. I mange land, som India, slit styresmaktene med høg smitte og sprengd kapasitet i helsevesenet.

– Når du reiser til utlandet, så utset du deg sjølv for stor risiko for å bli smitta, seier han.

– Foreldra saknar sjølvsagt heimlandet sitt, slektningar, dei har tilhøyrselen si der, men det er noko med å vente no fordi no er vaksinen rett rundt hjørnet for dei.

(©NPK)