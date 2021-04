Politiet i Søraust delte ut 15 koronabøter førre veke

innenriks

Det er pålagt å leggje fram ein negativ koronatest ved innreise, men dette er noko fleire tydelegvis ikkje har fått med seg.

– Dei andre bøtene er gitt i samband med at smitta personar ikkje har halde isolasjon og karanteneplikta, både heime, ved innreise og på karantenehotell, seier leiar av geografisk driftseining Vestfold, politiinspektør Øystein Holt, til Tønsbergs Blad.

I Færder vart ei kvinne i 50-åra meldt for brot på smittevernlova. Ho nytta seg av offentleg transport frå Borgheim til Vrengenbrua, der var politiet til stades for å ta imot den smitta passasjeren. To dagar seinare vart den same kvinna arrestert for brot på koronareglane – igjen.

(©NPK)