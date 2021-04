Meir tilsyn skal hindre at importsmitte spreier seg i åkrane

innenriks

– Vi har ikkje vedteke akkurat kor mange tilsyn det blir i landbruket generelt eller i grøntnæringa spesielt i 2021, men det ligg an til at det blir fleire enn i fjor, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NTB.

Det som uansett er sikkert, er at smittevernet skal kontrollerast grundigare i år enn i fjor.

I fjor sommar var smittetala svært låge i Noreg, men dei skaut fart utover hausten. Importsmitte frå utanlandsk arbeidskraft har fått noko av skulda, og i år ønskjer ein å unngå dette.

For det første er karantene- og innreisereglane stramma inn, slik at langt færre slepp inn i landet. Grøntnæringa kan likevel søkje om unntak frå innreisereglane dersom utanlandsk arbeidskraft er strengt nødvendig for å halde oppe forsvarleg drift.

Derfor førebur Arbeidstilsynet seg på at det vil komme folk over grensene frå land med høgt smittetrykk som skal jobbe på gardane og i åkrane.

– I tida som kjem vil Arbeidstilsynet derfor rettleie norske bønder i gjeldande regelverk og gjennomføre tilsyn der innkvartering og smittevern er blant det som skal kontrollerast, opplyser tilsynet.

Ikkje kontrollert i fjor

Det var i november i fjor at regjeringa gav Arbeidstilsynet eit formelt oppdrag om å kontrollere smittevern i arbeidslivet, altså etter at sesongen i grøntnæringa var avslutta. Derfor var det ikkje spesielt prioritert i landbruket i fjor sommar.

– I 2020 var smitten generelt låg i det som var hovudsesong for tilsyn med landbruk i Noreg. Arbeidstilsynet var då opptekne av å ta opp att mest mogleg normal tilsynsaktivitet med sentrale utfordringar i arbeidslivet då smittesituasjonen tilsa at tilsynsaktiviteten kunne aukast igjen, og det var berre i næringa overnatting og servering smittevern vart teken inn som prioriterte tema for alle tilsyn, seier Vollheim.

I fjor vart det totalt gjort 481 tilsyn i jordbruket.

Vollheim understrekar at bøndene no står framfor ein krevjande sesong med lågare tilgang på arbeidskraft enn vanleg og med mange reglar å ta omsyn til.

– I tillegg til vanlege HMS-, lønns- og arbeidstidsreglar, må dei som arbeidsgivarar setje seg inn i strenge reglar om gjennomføring av innreisekarantene og smittevern, seier ho.

Isaksen: – Avgjerande

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier at smittevern må vere høgste prioritert for bønder og andre arbeidsgivarar.

– Grøntnæringa går ein krevjande sesong i møte, og eg synest det er fornuftig at Arbeidstilsynet trappar opp rettleiing og tilsyn med denne næringa for å kontrollere at reglane blir følgde, seier Isaksen til NTB.

Han vedgår at det er mykje å ta omsyn til for dei som driv i landbruket.

– Men eg har tillit til at bøndene tek ansvaret dei har som arbeidsgivarar. Det vil vere vanskeleg for utanlandske sesongarbeidarar å komme til Noreg ei god stund framover. Det er avgjerande at dei sesongarbeidarane som kjem, har skikkeleg innkvartering og elles gode arbeidsforhold, seier han.

(©NPK)