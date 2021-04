Massetesting blir rulla ut for fullt

innenriks

– Massetesting er eitt av fleire verktøy for å komme i mål med TISK-arbeidet. FHI og Helsedirektoratet jobbar no med å rulle ut massetesting på undervisningsinstitusjonar og barnehagar, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på den nasjonale koronapressekonferansen torsdag.

Han viste til at testinga allereie er i gang i Vestland fylke og i Oslo.

Styresmaktene har lenge jobba med ein plan for testinga, og torsdag gjekk direktoratet ut med rettleiaren sin for testinga. Planen er å bruke hurtigtestar, og det blir lagt opp til at elevane kan teste seg sjølve med ein pinne opp i nasen.

– I første omgang prioriterer vi barn og unge i område med høg smitte, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringa har sett av 836 millionar kroner til massetestinga.

